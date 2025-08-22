Горе в семье Булановой: певица потеряла близкого человека

Татьяна Буланова сообщила о смерти свекра

Певица Татьяна Буланова сообщила о тяжёлой утрате в семье. Накануне скончался отец её супруга Валерия Руднева, с которым у артистки сложились особо тёплые отношения.

Как пишет Super.ru, Буланова неоднократно подчёркивала, что родители мужа стали для неё настоящей семьей. Особенно после того, как певица потеряла собственных родителей — отца в 1998 году и мать в 2017 году.

По словам артистки, свёкор и свекровь всегда проявляли к ней особое внимание и заботу. В многочисленных интервью Буланова отмечала гармоничные отношения в семье и готовность родственников мужа прийти на помощь в любой ситуации.

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз 2 июня 2023 года. Её супругом стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше артистки на 19 лет.

