Тополиный пух затмил всё: Матвиенко назвал главный хит Иванушек International

Тополиный пух — визитная карточка Иванушек International: мнение Игоря Матвиенко

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист России Игорь Матвиенко определил главный хит группы "Иванушки International". По мнению продюсера, визитной карточкой коллектива стала песня "Тополиный пух".

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Андрей Григорьев-Апполонов

Композитор подчеркнул, что эта композиция сохраняет популярность на протяжении всего существования группы.

При этом лично для Матвиенко, как пишет ТАСС, особое значение имеет песня "Где-то", с которой началась история коллектива.

Продюсер раскрыл интересную деталь создания трека. Изначально произведение имело английскоязычную версию и предназначалось для зарубежного рынка. Однако в итоге композиция органично вошла в репертуар российских исполнителей.

Творческий юбилей коллектива состоится 24 августа в Казани. В рамках фестиваля "Новая волна" группа отметит 30-летие профессиональной деятельности.

Мероприятие пройдёт при участии многочисленных коллег и поклонников творчества коллектива.

Уточнения

И́горь И́горевич Матвие́нко (род. 6 февраля 1960, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист России (2022).



«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.

