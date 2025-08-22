Тополиный пух затмил всё: Матвиенко назвал главный хит Иванушек International

Народный артист России Игорь Матвиенко определил главный хит группы "Иванушки International". По мнению продюсера, визитной карточкой коллектива стала песня "Тополиный пух".
Композитор подчеркнул, что эта композиция сохраняет популярность на протяжении всего существования группы.
При этом лично для Матвиенко, как пишет ТАСС, особое значение имеет песня "Где-то", с которой началась история коллектива.
Продюсер раскрыл интересную деталь создания трека. Изначально произведение имело английскоязычную версию и предназначалось для зарубежного рынка. Однако в итоге композиция органично вошла в репертуар российских исполнителей.
Творческий юбилей коллектива состоится 24 августа в Казани. В рамках фестиваля "Новая волна" группа отметит 30-летие профессиональной деятельности.
Мероприятие пройдёт при участии многочисленных коллег и поклонников творчества коллектива.
И́горь И́горевич Матвие́нко (род. 6 февраля 1960, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист России (2022).
«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.
