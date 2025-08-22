Куба заявила об участии в Интервидении: что ждёт зрителей?

Куба приняла официальное решение об участии в международном песенном конкурсе "Интервидение". Об этом заявила президент Кубинского института музыки Индира Фахардо.
По её словам, участие в конкурсе позволит стране продемонстрировать богатство национальной культуры и традиций. Особый акцент будет сделан на современных музыкальных достижениях.
Фахардо в разговоре с ТАСС подчеркнула важность развития культурного обмена с Россией. Она отметила наличие многочисленных молодых талантов в области классической музыки на Кубе.
В планах сторон — организация взаимных визитов музыкальных делегаций и укрепление профессиональных связей. Кубинская сторона также заинтересована в изучении российского музыкального рынка.
Представительницей Кубы на конкурсе станет Сулема Иглесиас Саласар. Артистка уже начала подготовку к выступлению и посетила российское посольство в Гаване.
Возрождённый конкурс "Интервидение" пройдёт в России в 2025 году. Мероприятие позиционируется как альтернатива европейскому "Евровидению".
Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».
