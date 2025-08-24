Тайные мускулы Лолиты Милявской: вот что заставляет певицу поднимать тяжести

Лолита Милявская поделилась неожиданными подробностями своей жизни, которые помогают ей поддерживать отличную физическую форму. Певица, чья подтянутая фигура вызывает восхищение поклонников, призналась, что секрет её стройности кроется не только в спорте, но и в обыденных, порой весьма трудоёмких делах.
Несмотря на то что 61-летняя артистка не придерживается строгих диет и призывает фанатов избавиться от домашних весов, в её жизни случаются моменты, сравнимые с интенсивными тренировками.
"Мне надо было разгрузить машину, никого не было. Я подняла и 25 килограммов перенесла в закрытое помещение, а клей нельзя хранить на открытом. Короче, я вам скажу, я выжимаю этот вес без всяких качалок. Ну, главное, я вспоминала, чтобы не сорвать спину, надо присесть. Всё! Когда ты здоров духом, башкой, ты делаешь необходимые вещи", — поделилась Лолита в беседе с Super.ru.
К физическим нагрузкам добавилась и работа с мешками корма для собак. Певица также посетовала на то, что женщинам нередко приходится брать на себя тяжёлую работу, в том числе и во время покупок, из-за неторопливости некоторых мужчин.
"Иногда мужчины очень долго соображают. Вот пока пакетик возьмёт, пока он сыпет картошечку, пока он… блин, надо быстро, там ещё морковка, там мясо!" — привела пример звезда.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
