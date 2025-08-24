Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводы рекомендуют хранить семена в сухом месте для сохранения качества
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
Что есть при варикозе: чистая вода, продукты с витамином C и рутином укрепят вены
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Евгений Сандов создал бодибилдинг и провёл первый турнир в 1901 году
Недостаток кислорода и стресс делают банку опасной для золотой рыбки
Причины появления чёрного налёта на свечах зажигания — объяснение специалистов
Физики впервые за 30 лет зафиксировали редкий тип радиоактивного распада
Смесь перекиси и моющего средства очищает дом без лишней химии

Тайные мускулы Лолиты Милявской: вот что заставляет певицу поднимать тяжести

Лолита Милявская вспомнила, как самостоятельно разгружала стройматериалы
1:35
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась неожиданными подробностями своей жизни, которые помогают ей поддерживать отличную физическую форму. Певица, чья подтянутая фигура вызывает восхищение поклонников, призналась, что секрет её стройности кроется не только в спорте, но и в обыденных, порой весьма трудоёмких делах.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лолита

Несмотря на то что 61-летняя артистка не придерживается строгих диет и призывает фанатов избавиться от домашних весов, в её жизни случаются моменты, сравнимые с интенсивными тренировками.

"Мне надо было разгрузить машину, никого не было. Я подняла и 25 килограммов перенесла в закрытое помещение, а клей нельзя хранить на открытом. Короче, я вам скажу, я выжимаю этот вес без всяких качалок. Ну, главное, я вспоминала, чтобы не сорвать спину, надо присесть. Всё! Когда ты здоров духом, башкой, ты делаешь необходимые вещи", — поделилась Лолита в беседе с Super.ru.

К физическим нагрузкам добавилась и работа с мешками корма для собак. Певица также посетовала на то, что женщинам нередко приходится брать на себя тяжёлую работу, в том числе и во время покупок, из-за неторопливости некоторых мужчин.

"Иногда мужчины очень долго соображают. Вот пока пакетик возьмёт, пока он сыпет картошечку, пока он… блин, надо быстро, там ещё морковка, там мясо!" — привела пример звезда.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции
Туризм
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Последние материалы
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
Лолита Милявская вспомнила, как самостоятельно разгружала стройматериалы
Что есть при варикозе: чистая вода, продукты с витамином C и рутином укрепят вены
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Евгений Сандов создал бодибилдинг и провёл первый турнир в 1901 году
Недостаток кислорода и стресс делают банку опасной для золотой рыбки
Причины появления чёрного налёта на свечах зажигания — объяснение специалистов
Физики впервые за 30 лет зафиксировали редкий тип радиоактивного распада
Размножение розмарина в домашних условиях через черенки и воду
Смесь перекиси и моющего средства очищает дом без лишней химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.