Отец друга работает в ФСБ: Ксения Собчак дала советы владельцам айфонов

Собчак посоветовала владельцам айфонов срочно отключать видео

Журналистка Ксения Собчак объяснила, что мошенники добрались и до облачного сервиса для видеозвонков.

В Telegram-канале Кении Собчак "Кровавая барыня" появилось предупреждение о том, что мошенники добрались и до Google Meet.

"Если хотите инсайд: отец друга работает в ФСБ, вчера вернулся поздно и ничего не объяснил, сказал лишь собирать вещи и переезжать в FaceTime", — гласит совет в паблике.

Журналистка рекомендовала владельцам айфонов отключать видео, а остальным выразила соболезнования.

Google Meet — облачный сервис для видеозвонков. Был задуман для бизнеса, однако сейчас доступен и для личного использования.

