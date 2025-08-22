Отец друга работает в ФСБ: Ксения Собчак дала советы владельцам айфонов

Журналистка Ксения Собчак объяснила, что мошенники добрались и до облачного сервиса для видеозвонков.
В Telegram-канале Кении Собчак "Кровавая барыня" появилось предупреждение о том, что мошенники добрались и до Google Meet.
"Если хотите инсайд: отец друга работает в ФСБ, вчера вернулся поздно и ничего не объяснил, сказал лишь собирать вещи и переезжать в FaceTime", — гласит совет в паблике.
Журналистка рекомендовала владельцам айфонов отключать видео, а остальным выразила соболезнования.
Google Meet — облачный сервис для видеозвонков. Был задуман для бизнеса, однако сейчас доступен и для личного использования.
Ранее блогер Ида Галич, потерявшая свой аккаунт с семью миллионами подписчиков, поразмышляла над тем, как аферисты смогли взломать её соцсети.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
