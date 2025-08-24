Тайная боль Пригожина: продюсер сделал горькое признание о детях, от которого сжимается сердце

Иосиф Пригожин жалеет, что из-за работы не был свидетелем взросления своих детей

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился своими переживаниями о том, что упустил важный период в жизни своих детей. Он признался, что карьера и работа над продвижением молодых талантов отняли у него время, которое он мог бы посвятить семье.

"Конечно, самая большая боль, которая во мне живёт, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли", — сказал продюсер в эфире шоу "Пара нормальных".

Пригожин также рассказал о своих отношениях с детьми своей супруги, певицы Валерии. Продюсер отметил, что старался быть им другом и наставником, понимая, что не сможет заменить родного отца. Пригожин признался, что для него большая радость, когда дети Валерии называют его папой.

"Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя", — высказался он.

