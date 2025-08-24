Тайная боль Пригожина: продюсер сделал горькое признание о детях, от которого сжимается сердце

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иосиф Пригожин жалеет, что из-за работы не был свидетелем взросления своих детей
Шоу-бизнес

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился своими переживаниями о том, что упустил важный период в жизни своих детей. Он признался, что карьера и работа над продвижением молодых талантов отняли у него время, которое он мог бы посвятить семье.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

"Конечно, самая большая боль, которая во мне живёт, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли", — сказал продюсер в эфире шоу "Пара нормальных".

Пригожин также рассказал о своих отношениях с детьми своей супруги, певицы Валерии. Продюсер отметил, что старался быть им другом и наставником, понимая, что не сможет заменить родного отца. Пригожин признался, что для него большая радость, когда дети Валерии называют его папой.

"Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя", — высказался он.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
