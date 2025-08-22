Свободный крой или будущий ребёнок: поклонники обсуждают фигуру Анны Курниковой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бывшая теннисистка Анна Курникова была замечена во время семейного похода за покупками в Майами. Супруга Энрике Иглесиаса появилась на публике с семилетними двойняшками и младшей дочерью.

Внимание поклонников привлёк свободный крой белой толстовки спортсменки. Многие предположили, что таким образом Курникова может скрывать новую беременность.

Известная своей приверженностью к приватности, Анна традиционно не комментирует личную жизнь. Ранее о рождении детей всегда первым сообщал Энрике Иглесиас через социальные сети.

Особое внимание к здоровью Курниковой связано с её профессиональной историей. Спортсменка была вынуждена завершить карьеру в 21 год из-за хронических проблем с позвоночником.

Семья предпочитает уединённый образ жизни в Майами, редко появляясь на публике. Официальных заявлений о возможном пополнении в семье пока не поступало.

А́нна Серге́евна Ку́рникова (род. 7 июня 1981, Москва) — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Энри́ке Миге́ль Игле́сиас Прейсле́р (исп. Enrique Miguel Iglesias Preysler; род. 8 мая 1975, Мадрид) — испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актёр.

