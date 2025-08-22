Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля
Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме
Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков
Шеф-повар: для пышного омлета смесь яиц и молока нужно тщательно взбить
Полина Диброва ушла из дома: подробности развода с телеведущим
Смелое прочтение библейской истории на сцене театра Модерн
Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор

80-летняя Хелен Миррен не собирается уходить: актриса рассказала, как сохраняет активность в жизни

80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
2:31
Шоу-бизнес

80-летняя английская актриса, лауреат премии Оскар Хелен Миррен отметила, что её рано списывать со счетов.

Актриса Хелен Миррен
Фото: фан-сообщества Хелен Миррен ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Хелен Миррен

Хелен Миррен, переехавшая в Пулию, занимается сельским хозяйством ("салентинская крестьянка", как она сама себя называет), рассказала о своем участии в новом фильме Netflix "Клуб четверга преступлений", премьера которого состоится 28 августа, а также поделилась откровенными мыслями о жизни и старении в интервью журналу People.

Хелен Миррен призналась, что недавно отметила свое восьмидесятилетие — ей исполнилось 80 лет. Она активно участвует в съемках различных проектов, включая блокбастеры вроде Fast X и Barbie, криминальные фильмы типа MobLand и даже сериал в жанре вестерн 1923. Актриса шутит, что такое количество проектов одновременно — своего рода автомобильная авария.

Однако Миррен подчеркивает, что возраст её совершенно не пугает. Фильм Netflix рассказывает историю группы пенсионеров, расследующих преступление, подчеркивая, что молодые люди часто недооценивают жизнь пожилых.

"Молодые поколения не понимают, что пожилые люди тоже занимались любовью, веселились, танцевали, были одержимы волосами и весом", — объяснила звезда кинематографа.

Она категорически против снисходительного отношения к себе.

"Меня раздражают такие вещи, как чрезмерная доброжелательность. Я терпеть не могу слово "энергичная". Я просто живу. Перестаньте вешать на меня эти ужасные ярлыки", — комментирует Миррен отношение общества к людям старшего возраста.

Миррен признается, что иногда испытывает чувство вины, если долго остается в постели после восьми утра, ведь у неё всегда много дел. Несмотря на происхождение из рабочего класса (ее отец был русским таксистом-эмигрантом, мать домохозяйкой), она позволяет себе немного расслабиться, наслаждаясь чашечкой чая утром в кровати. Однако полностью отдохнуть ей удается редко, возможно, из-за характера трудолюбивого человека, каким она была воспитана.

Таким образом, Хелен Миррен показывает, что несмотря на почтенный возраст, она продолжает жить полной жизнью, заниматься любимыми проектами и делиться своей мудростью и опытом с новыми поколениями.

Уточнения

data-interwiki-article="Dame">Дама Хе́лен Ми́ррен (англ. Helen Mirren, при рождении Елена Лидия Миронова (англ. Ilyena Lydia Mironoff); род. 26 июля 1945) — английская актриса, лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа Королевы Елизаветы II. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Еда и рецепты
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор
Стерилизация снижает вероятность побегов кошек и расширения их территории
Мытьё головы каждый день: привычка, которая меняет ваши волосы
Тополиный пух — визитная карточка Иванушек International: мнение Игоря Матвиенко
Сыр и холестерин: творог и рикотту можно есть без вреда для здоровья
Театр-студия Всеволода Шиловского: планы и премьеры третьего сезона
Строители показали простой способ убрать трещины на потолке без ремонта
Союз нефтяников критикует ЕС за нормы выбросов для топлива
Филолог Царев: ОАЭ запрещено делать фото молящихся и употреблять алкоголь на улице
Начальник ГУОБДД Черников: установка светодиодов в фары под галоген или ксенон незаконна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.