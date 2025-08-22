80-летняя Хелен Миррен не собирается уходить: актриса рассказала, как сохраняет активность в жизни

80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью

2:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

80-летняя английская актриса, лауреат премии Оскар Хелен Миррен отметила, что её рано списывать со счетов.

Фото: фан-сообщества Хелен Миррен ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Хелен Миррен

Хелен Миррен, переехавшая в Пулию, занимается сельским хозяйством ("салентинская крестьянка", как она сама себя называет), рассказала о своем участии в новом фильме Netflix "Клуб четверга преступлений", премьера которого состоится 28 августа, а также поделилась откровенными мыслями о жизни и старении в интервью журналу People.

Хелен Миррен призналась, что недавно отметила свое восьмидесятилетие — ей исполнилось 80 лет. Она активно участвует в съемках различных проектов, включая блокбастеры вроде Fast X и Barbie, криминальные фильмы типа MobLand и даже сериал в жанре вестерн 1923. Актриса шутит, что такое количество проектов одновременно — своего рода автомобильная авария.

Однако Миррен подчеркивает, что возраст её совершенно не пугает. Фильм Netflix рассказывает историю группы пенсионеров, расследующих преступление, подчеркивая, что молодые люди часто недооценивают жизнь пожилых.

"Молодые поколения не понимают, что пожилые люди тоже занимались любовью, веселились, танцевали, были одержимы волосами и весом", — объяснила звезда кинематографа.

Она категорически против снисходительного отношения к себе.

"Меня раздражают такие вещи, как чрезмерная доброжелательность. Я терпеть не могу слово "энергичная". Я просто живу. Перестаньте вешать на меня эти ужасные ярлыки", — комментирует Миррен отношение общества к людям старшего возраста.

Миррен признается, что иногда испытывает чувство вины, если долго остается в постели после восьми утра, ведь у неё всегда много дел. Несмотря на происхождение из рабочего класса (ее отец был русским таксистом-эмигрантом, мать домохозяйкой), она позволяет себе немного расслабиться, наслаждаясь чашечкой чая утром в кровати. Однако полностью отдохнуть ей удается редко, возможно, из-за характера трудолюбивого человека, каким она была воспитана.

Таким образом, Хелен Миррен показывает, что несмотря на почтенный возраст, она продолжает жить полной жизнью, заниматься любимыми проектами и делиться своей мудростью и опытом с новыми поколениями.

Уточнения

data-interwiki-article="Dame">Дама Хе́лен Ми́ррен (англ. Helen Mirren, при рождении Елена Лидия Миронова (англ. Ilyena Lydia Mironoff); род. 26 июля 1945) — английская актриса, лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа Королевы Елизаветы II.

