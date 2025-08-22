Звучит страшно: Илья Авербух признался, что ему пришлось лечь под нож хирурга

Фигурист Илья Авербух объяснил, почему принял решение прибегнуть к хирургической операции.
Илья Авербух признался, что долгое время не решался вернуть себе зрение с помощью операции.
"Операция на глазах… Звучит страшно, правда? Я тоже боялся, чего уж там, но дальнозоркость надоела настолько, что я решил рискнуть. И, как оказалось, не зря", — написал спортсмен.
Он объяснил, что глаза у него сильно уставали, а изображение плавало.
Супруг актрисы Лизы Арзамасовой решился на замену хрусталика на искусственный аналог. Он не пожалел о результате, так как теперь видит хорошо и перестал щуриться.
Ранее Илья Авербух показал, как прививает дочери Лии любовь к старым культурным традициям.
Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.
