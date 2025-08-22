Слёт детей: Максим Виторган показал кадры дружбы сыновей Даниила и Платона

Актёр Максим Виторган показал, как его старший сын Даниил общается с младшим братом Платоном, сыном Ксении Собчак.
Максим Виторган опубликовал в социальных сетях серию снимков с отдыха. На кадрах сыновья актёра Даниил и Платон весело проводят время.
"Слёт "детей Капкова" проходит в тёплой дружеской атмосфере", — написал актёр под кадрами.
Так Виторган пошутил по поводу нападок лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который в стихах написал, что сын Виторгана Платон от Ксении Собчак якобы похож на бизнесмена Сергея Капкова.
У Максима Виторгана трое детей — 28-летняя Полина и 24-летний Даниил (наследники живут в Израиле). В 2016 году Ксения Собчак родила ему сына Платона.
Ранее Ксения Собчак высказалась о скандале в семье Дмитрия Диброва.
Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.
