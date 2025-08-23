Московская неделя кино 2025: Аллен, Кустурица и сотни гостей со всего мира

Известный американский режиссер Вуди Аллен, лауреат четырех премий "Оскар", станет участником Московской международной недели кино, которая пройдет 24-25 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фото: commons.wikimedia.org by Владов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

Неделя кино пройдет на площадке "Москино" и соберет более 80 зарубежных гостей из 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию и Мексику. Среди подтвержденных участников также сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.

Организаторы отметили, что особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества и совместного производства. В программе мероприятия запланированы панельные дискуссии, презентации проектов и круглые столы.

Ключевыми темами станут механизмы копродукции и опыт съемок иностранных команд в Москве. Организаторы ожидают участие более 150 представителей российских и зарубежных кинокомпаний.

Уточнения

Хе́йвуд (Ву́ди) А́ллен (англ. Heywood "Woody" Allen; при рождении — А́ллан Стю́арт Ко́нигсберг (англ. Allan Stewart Konigsberg); род. 30 ноября 1935, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, актёр-комик, сценарист, четырёхкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес.

