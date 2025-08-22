Я там не была 14 лет: Волочкова объяснила свои резкие слова о Сочи

Анастасия Волочкова оправдалась за свои резкие слова о Сочи

Балерина Анастасия Волочкова оправдалась за свои резкие слова о Сочи, назвав его "колхозом" и "полным совком".

В разговоре с "Телепрограммой" артистка объяснила, что её впечатления основаны не на недавнем визите, а на рассказах окружающих.

Волочкова подчеркнула, что во время недавней поездки она почти не успела осмотреть город: артистка прилетела в Сочи на выступление по приглашению и сразу после него вернулась в Санкт-Петербург, чтобы навестить больного отца. При этом публика встретила её тепло, а сама балерина осталась довольна своим выступлением.

"Я не знаю, откуда пошла информация, что я ругаю Сочи. Люди, которые нас окружали, рассказывали о хулиганстве, и я на основе их слов сделала какие-то выводы. Откуда мне знать, как развивается курорт, если я там не была 14 лет", — заявила Волочкова.

Ранее балерина называла Сочи "ужасным местом" и обещала больше туда не возвращаться. Любопытно, что в 2009 году она баллотировалась на пост мэра этого города.

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



