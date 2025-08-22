33 несчастья: Филипп Киркоров упал с лестницы во время своего выступления на Новой волне

Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке

Певец Филипп Киркоров оступился во время своего выступления и полетел с лестницы. Король российской эстрады вышел на связь после падения.

Певец Филипп Киркоров

На концерте "Новой волны" с Филиппом Киркоровым случилось ЧП. Он полетел с лестницы. Благо, падал он с небольшой высоты, поэтому всё обошлось.

58-летнего певца подняли, и он продолжил выступление как ни в чём не бывало.

"Кто не падал, тот не вставал", — сказал народный артист России в беседе со "СтарХитом", комментируя неприятный инцедент.

Он заверил, что с ним всё в порядке, и он "бодрячком".

В последнее время с Киркоровым всё чаще случаются злоключения на сцене. Артист получил ожоги во время пиротехнического шоу на сцене. Шрамы от ожогов у Филиппа ещё остались. Поклонники заметили их на недавнем фото певца. Интернет-пользователи в шутку назвали артиста "33 несчастья".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.



