Катя Гордон рассказала, что сильно комплексовала из-за неблагозвучной девичьей фамилии

Гордон призналась, что у неё есть комплекс из-за неблагозвучной девичьей фамилии
1:12
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон пристыдила свою старую подругу, которая хотела задеть её побольнее, вспомнив её девичью фамилию, из-за которой Катя сильно комплексовала.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон болезненно отреагировала на нападки со стороны бывшей подруги, которая сейчас работает в команде адвоката Александра Добровинского. Раньше с ней, по признанию Кати, они спали в обнимку.

"Марина сильно не права. Сегодня, когда ты, зная мой тот старый комплекс фамилии, пытаешься меня попрекнуть, оскорбить, сделать мне больно… Вы пишите это зачем-то… и юрист я плохой и фамилия у меня в детстве была уродливая", — высказалась Гордон.

Екатерина рассказала, что её воспитал отчим Николай Маркачев, а фамилия её родного отца была Подлипчук. Он был физиком и преподавал в Германии. Она отметила, что уже много лет живёт под фамилией Гордон, доставшейся ей от бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона. Юрист отметила, что не намерена менять эту фамилию ни на какую другую. При этом она гордится фамилией своих предков. 

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
