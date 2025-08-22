Катя Гордон рассказала, что сильно комплексовала из-за неблагозвучной девичьей фамилии

Гордон призналась, что у неё есть комплекс из-за неблагозвучной девичьей фамилии

Юрист Екатерина Гордон пристыдила свою старую подругу, которая хотела задеть её побольнее, вспомнив её девичью фамилию, из-за которой Катя сильно комплексовала.

Екатерина Гордон болезненно отреагировала на нападки со стороны бывшей подруги, которая сейчас работает в команде адвоката Александра Добровинского. Раньше с ней, по признанию Кати, они спали в обнимку.

"Марина сильно не права. Сегодня, когда ты, зная мой тот старый комплекс фамилии, пытаешься меня попрекнуть, оскорбить, сделать мне больно… Вы пишите это зачем-то… и юрист я плохой и фамилия у меня в детстве была уродливая", — высказалась Гордон.

Екатерина рассказала, что её воспитал отчим Николай Маркачев, а фамилия её родного отца была Подлипчук. Он был физиком и преподавал в Германии. Она отметила, что уже много лет живёт под фамилией Гордон, доставшейся ей от бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона. Юрист отметила, что не намерена менять эту фамилию ни на какую другую. При этом она гордится фамилией своих предков.

