22 года любви: Наташа Королёва и Тарзан отмечают годовщину свадьбы

Наташа Королёва и Тарзан празднуют бронзовую свадьбу

Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан проверили свои чувства временем. Звёзды отмечают 22 года совместной жизни.

Фото: Инстаграм Наташи Королёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан

Наташа Королёва опубликовала серию совместных снимков с Сергеем Глушко (настоящее имя Тарзана).

Супруги празднуют 22-годовщину со дня бракосочетания. Певица разместила фото с их свадьбы, а также более современные фото.

"Бронзовая. Люблю тебя, мой Тарзан", — написала под фото звезда.

Подписчики принялись поздравлять знаменитую парочку с бронзовой свадьбой.

"С 22-летием свадьбы! Пусть в доме будет уют, в сердце — мир, а в отношениях — душевность. Пусть дети радуют, родные поддерживают, а любовь остаётся тихой, но крепкой основой всего"; "Любовь — это не смотреть друг на друга, Любовь это смотреть в одном направлении", — писали фолловеры под фото супругов.

В 2024 году в годовщину своей свадьбы Королёва и Тарзан женили единственного сына Архипа Глушко на девушке по имени Мелисса.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



Серге́й Вита́льевич Глушко́ (8 марта 1970, Мирный, Архангельская область, СССР), также известный как Тарзан, — российский актёр театра, кино и телевидения, певец, автор песен, поэт, бодибилдер, художник, стриптизёр и охранник.



