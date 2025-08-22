Волочкова разбудила Садальского звонком в 3 часа ночи: что хотела балерина от артиста

Станислав Садальский рассказал, что Волочкова позвонила ему в 3 часа ночи

Актёр Станислав Садальский рассказал о внезапном ночном звонке от балерины Анастасии Волочковой.

Станислав Садальский поведал об экстравагантном поступке Анастасии Волочковой, которая нарушила покой актёра ночным звонком.

"В три часа ночи позвонила Настя Волочкова и попросила телефон Устюгова", — рассказал Станислав Юрьевич.

Заслуженный артист РСФСР не обиделся на балерину, которая его потревожила.

Он похвалил экс-приму Большого театра за то, что она проводит концерты всегда бесплатно. Отметил он и то, что звезда балета тепло относится к зрителям и всегда фотографируется со всеми желающими.

Садальский признался, что хочет посетить выступление Анастасии, чтобы увидеть её легендарный шпагат вживую.

Ранее Волочкова призналась, что за маской арабского шейха скрывался знакомый армянин.

