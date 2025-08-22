Волочкова разбудила Садальского звонком в 3 часа ночи: что хотела балерина от артиста

Актёр Станислав Садальский рассказал о внезапном ночном звонке от балерины Анастасии Волочковой.
Станислав Садальский поведал об экстравагантном поступке Анастасии Волочковой, которая нарушила покой актёра ночным звонком.
"В три часа ночи позвонила Настя Волочкова и попросила телефон Устюгова", — рассказал Станислав Юрьевич.
Заслуженный артист РСФСР не обиделся на балерину, которая его потревожила.
Он похвалил экс-приму Большого театра за то, что она проводит концерты всегда бесплатно. Отметил он и то, что звезда балета тепло относится к зрителям и всегда фотографируется со всеми желающими.
Садальский признался, что хочет посетить выступление Анастасии, чтобы увидеть её легендарный шпагат вживую.
Ранее Волочкова призналась, что за маской арабского шейха скрывался знакомый армянин.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002).
