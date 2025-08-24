Скуф — это не приговор: Лолита назвала три условия, при которых ей понравится такой мужчина

Лолита Милявская поделилась своими мыслями о мужчинах, которых можно отнести к категории "скуф". Она отметила, что прекрасно к ним относится.
Певица вспомнила, как в программе "Прощай, Легенда" прозвучала шутка о том, что она является первой женщиной-скуфом. Она пояснила, что для неё скуф — это человек, который предпочитает проводить время за просмотром телевизора с пивом, однако исполнительница хита "На Титанике" подчеркнула, что не все, кто себя так называет, действительно соответствуют этому образу.
Когда Лолиту спросили, может ли ей самой понравиться скуф, она задумалась и призналась, что допускает такую возможность.
"Если у него не очень большой живот и если он не отрыгивает пивом и пьёт его раз в пятилетку, то да", — сказала знаменитость.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал StarHit.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.