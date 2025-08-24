Волочкова и Цискаридзе: что связывает звёзд балета сегодня — неожиданное откровение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась подробностями своей личной жизни и здоровья в недавнем интервью для WomanHit. ru. Она отметила, что у неё есть любимый человек, что приносит ей счастье.

Большой театр
Фото: flickr.com by Andrey Filippov 安德烈, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большой театр

В разговоре также затронули тему её общения с Николаем Цискаридзе, с которым она поддерживает связь.

"Коля Цискаридзе мне всегда говорил и говорит о том, что на Анастасии Волочковой, на Николае Цискаридзе и на Юрии Григоровиче (царствие ему небесное, тридцать лет мы с этим добрым моим ангелом-хранителем были в одном творческом тандеме), так вот, на этом трио закончился Большой театр, который погряз в помойке", — поделилась Волочкова в беседе с WomanHit.ru.

Она отметила, что многие балерины оказались в сложной ситуации, когда их интересы стали под угрозой из-за давления со стороны организаторов корпоративов, и подчеркнула, что, несмотря на просьбы о помощи, многие из них боятся открыто говорить о своих проблемах.

Что касается здоровья, Анастасия уверяет, что чувствует себя хорошо. Она активно заботится о своём самочувствии, используя такие методы, как посещение русской бани и профессиональный массаж. Счастье и поддержка любимого человека делают её жизнь полноценной и радостной.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
