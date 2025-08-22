Кулинария по-королевски: Меган Маркл шокировала публику, надев драгоценности во время готовки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл продемонстрировала необычный подход к приготовлению пищи. Во время кулинарного мастер-класса она использовала ювелирные изделия общей стоимостью 237 тысяч фунтов стерлингов.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

Как отметил Daily Mail, на видео с рецептом пасты с лимонным соком заметили часы Cartier, ранее принадлежавшие принцессе Диане. Этот исторический аксессуар дополнили золотой браслет Cartier Love и изделия бренда Jennifer Meyer.

Особое внимание привлекли многочисленные кольца на руках герцогини. Среди них было замечено помолвочное кольцо с бриллиантом, подаренное принцем Гарри.

Публичная демонстрация дорогих украшений во время готовки вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях. Одни пользователи оценили стиль герцогини, другие questioned уместность такого выбора для кулинарного процесса.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
