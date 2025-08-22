Пожалела тысячу раз: Кудрявцева раскрыла правду об отношениях с мужем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала текущие отношения с мужем Игорем Макаровым. Несмотря на публичное обсуждение его проблем с алкогольной зависимостью, пара продолжает сохранять семью.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кудрявцева подтвердила StarHit, что поддерживает нормальное общение с Макаровым ради их семилетней дочери Маши. Она подчеркнула, что ценит его участие в жизни ребёнка, несмотря на все сложности.

Недавно семья вернулась из совместного отпуска в Болгарии, где отмечала день рождения девочки. Макаров активно участвовал в празднике дистанционно, передавая подарки и поддерживая видеосвязь.

Телеведущая призналась, что сожалеет о своём эмоциональном высказывании месяц назад, когда открыто говорила о проблемах мужа. Она объяснила это переживаниями за семью.

В настоящее время Кудрявцева продолжает профессиональную деятельность в Казани на музыкальном конкурсе "Новая волна". Она работает вместе с Сергеем Лазаревым.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

И́горь Серге́евич Мака́ров (род. 19 сентября 1987, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.

