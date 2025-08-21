Цивилизованный развод против фарса: Товстик шокировал сравнением бывшей жены и любовницы

Роман Товстик охарактеризовал бракоразводный процесс с женой как фарс

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бизнесмен Роман Товстик из больницы обратился к подписчикам с анализом двух бракоразводных процессов. Мужчина сравнил ситуацию с Полиной Дибровой и конфликт с законной супругой Еленой.

Фото: instagram by личный аккаунт Романа Товстика в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роман Товстик

Товстик отметил цивилизованный характер решения всех вопросов с Дибровой. Имущественные споры и вопросы воспитания детей были урегулированы при взаимном уважении сторон.

В то же время процесс с Еленой Товстик приобрёл признаки публичного скандала. Бизнесмен охарактеризовал его как "фарс с публичными дрязгами", осложняющий поиск компромисса.

Напомним, что конфликт с супругой привёл к физическому столкновению и госпитализации Товстика. Елена Товстик через адвоката Катю Гордон отрицает обвинения в нанесении травм.

Параллельно бизнесмен инициировал судебный процесс об опеке над шестью несовершеннолетними детьми.

Основанием стали опасения за их безопасность в связи с психологическим состоянием матери. Адвокаты Товстика ссылаются на тревожные заявления Елены и её переписку со старшим сыном.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.