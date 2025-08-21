Перестал щуриться: Авербух раскрыл подробности рискованной операции на глазах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух сообщил о серьёзном медицинском вмешательстве.

Илья Авербух
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илья Авербух

Спортсмен перенёс операцию по коррекции зрения, о чём лично рассказал в социальных сетях.

Авербух признался, что долгое время откладывал решение из-за страха перед операцией. Однако прогрессирующая дальнозоркость и постоянное напряжение глаз заставили его рискнуть.

Хирурги провели процедуру по замене хрусталика с установкой интраокулярной линзы. По словам фигуриста, операция прошла совершенно безболезненно и заняла минимальное время.

Восстановительный период также оказался краткосрочным. Авербух особенно отметил, что наконец перестал щуриться и получил чёткое зрение без дополнительных средств коррекции.

Напомним, что Илья Авербух находится в браке с актрисой Лизой Арзамасовой. В воспитании двоих детей супруги практикуют современный подход без строгих ограничений и психологического давления.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

