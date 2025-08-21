Цепкие лапы озлобленной дамы: адвокат Дибровой резко высказалась о работе Гордон

Адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова выступила с публичной критикой в адрес коллеги. Речь идёт о Екатерине Гордон, представляющей интересы Елены Товстик в бракоразводном процессе с бизнесменом Романом Товстиком.
В своём Telegram-канале Кузнецова позволила себе ряд резких характеристик в отношении методов работы Гордон. Она заявила, что та предпочитает работать "с шашкой наголо и на публику", ставя хайп выше интересов клиента.
По мнению адвоката Дибровой, такой подход приведёт лишь к возне, грязи и оскорблениям без реального прогресса в деле. Кузнецова также выразила сожаление, что Елена Товстик в трудный период жизни попала "в цепкие лапы озлобленной дамы".
Основанием для таких прогнозов послужил предыдущий опыт наблюдений за работой Гордон. Кузнецова утверждает, что стала свидетельницей "метаний" адвоката между сторонами в делах Глушаковых и Зайцевых.
Кузнецова напрямую обвинила коллегу в цинизме и отсутствии профессиональной этики, сославшись на противоречие между публичной риторикой и реальными действиями.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
