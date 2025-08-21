Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаил Мишустин: вот такие города станут точками роста и привлекут жителей
Серванты, стенки и стеклянные столики признаны устаревшей мебелью
Зоопсихологи: кошки воспринимают закрытую дверь как посягательство на территорию
Крем Nivea и массаж холодной ложкой восстанавливают упругость кожи — дерматологи
Генеральный директор Xiaomi подтвердил планы продаж электрокаров в Европе
Повар назвал соус бешамель универсальным рецептом для мяса, рыбы и пасты
Знаменитая картина Джаконда была украдена средь бела дня прямо посреди Лувра
Врач Андрей Терешин: алкоголь вызывает как минимум семь видов рака
Избыток орехов повышает калорийность рациона и приводит к прибавке в весе

Цепкие лапы озлобленной дамы: адвокат Дибровой резко высказалась о работе Гордон

Адвокат Дибровой раскритиковала Екатерину Гордон за методы ведения дела Товстик
1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова выступила с публичной критикой в адрес коллеги. Речь идёт о Екатерине Гордон, представляющей интересы Елены Товстик в бракоразводном процессе с бизнесменом Романом Товстиком.

Екатерина Гордон
Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Екатерина Гордон

В своём Telegram-канале Кузнецова позволила себе ряд резких характеристик в отношении методов работы Гордон. Она заявила, что та предпочитает работать "с шашкой наголо и на публику", ставя хайп выше интересов клиента.

По мнению адвоката Дибровой, такой подход приведёт лишь к возне, грязи и оскорблениям без реального прогресса в деле. Кузнецова также выразила сожаление, что Елена Товстик в трудный период жизни попала "в цепкие лапы озлобленной дамы".

Основанием для таких прогнозов послужил предыдущий опыт наблюдений за работой Гордон. Кузнецова утверждает, что стала свидетельницей "метаний" адвоката между сторонами в делах Глушаковых и Зайцевых.

Кузнецова напрямую обвинила коллегу в цинизме и отсутствии профессиональной этики, сославшись на противоречие между публичной риторикой и реальными действиями.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года
Денежная дисморфия — это когнитивное расстройство, поражающее поколение Z
Кофе с утра не только бодрит, но и поднимает настроение, — немецкие учёные
Обработка граблями осенью помогает сохранить микроорганизмы и плодородие почвы
Мужчина спустя 30 лет снова почувствовал себя счастливым благодаря мозговому импланту
Простые молнии появляются из-за космической радиации
Брэндон Ховард едет на Интервидение представлять США: все подробности
Алжирская боксерша, которую все считали мужчиной, перестала выходить на ринг
Антидемпинговое расследование: США могут ввести пошлины на палладий из России
Йога заменяет снотворное: новые данные о силе дыхания и движения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.