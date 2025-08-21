Кто представит США на Интервидении? Музыкальная тайна раскрыта

Брэндон Ховард едет на Интервидение представлять США: все подробности

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский исполнитель Брэндон Ховард официально подтвердил участие в международном конкурсе "Интервидение". Он представит Соединённые Штаты на московской сцене 20 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Howard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брэндон Ховард

Ховард обладает впечатляющим профессиональным бэкграундом в музыкальной индустрии. С 2010 года он развивает сольную карьеру, а ранее успешно работал как автор и продюсер для топовых исполнителей.

Его наиболее известной работой считается песня I Ain't Gotta Tell You для Ne-Yo. Композиция достигла первой позиции в престижном чарте Billboard 200.

Артист происходит из известной музыкальной династии. Его бабушка Жозефина Ховард была вокалисткой группы The Caravans, а мать Мики Ховард также сделала успешную певческую карьеру.

В конкурсе примут участие представители двадцати стран. Россию на "Интервидении" представит певец Шаман (Ярослав Дронов).

Мероприятие пройдёт при поддержке международных музыкальных организаций.

Уточнения

Брэндон Ховард также известный как Б. Ховард, — американский певец, продюсер и автор песен.



Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.