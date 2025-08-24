Роза Сябитова защитила Тимати: почему рэперу можно уехать на праздник сразу после родов возлюбленной

Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова высказала своё мнение по поводу недавней критики в адрес рэпера Тимати. Артиста обвинили в том, что он оставил свою возлюбленную Валентину Иванову, недавно родившую дочь, и отправился праздновать день рождения в Турцию.
Сябитова не согласилась с осуждающими высказываниями в адрес Тимати и встала на его сторону. Телеведущая считает, что нет ничего предосудительного в том, что исполнитель решил устроить себе праздник. Она подчеркнула, что Тимати является порядочным отцом, поскольку признал своих детей и дал им свою фамилию.
"Как отца его укорить вообще не в чем. С какого перепугу он должен сидеть с ней? Она не жена. Она мать. А таких матерей у него вон сколько", — выразила своё мнение сваха в разговоре с Teleprogramma.pro.
Сябитова также положительно отозвалась о женщинах, родивших от Тимати, отметив, что у артиста "отличный генофонд". По мнению Сябитовой, возлюбленные Тимати сами принимают решение стать матерями, не будучи в официальном браке.
Комментируя участие матери Тимати в родах Валентины, Роза Сябитова предположила, что её желание перерезать пуповину было продиктовано лишь стремлением принять внука в этот мир и не связано с принятием мамы ребёнка в семью.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.