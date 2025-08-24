Роза Сябитова защитила Тимати: почему рэперу можно уехать на праздник сразу после родов возлюбленной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роза Сябитова заявила, что Тимати не обязан сидеть с возлюбленной после родов
1:26
Шоу-бизнес

Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова высказала своё мнение по поводу недавней критики в адрес рэпера Тимати. Артиста обвинили в том, что он оставил свою возлюбленную Валентину Иванову, недавно родившую дочь, и отправился праздновать день рождения в Турцию.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

Сябитова не согласилась с осуждающими высказываниями в адрес Тимати и встала на его сторону. Телеведущая считает, что нет ничего предосудительного в том, что исполнитель решил устроить себе праздник. Она подчеркнула, что Тимати является порядочным отцом, поскольку признал своих детей и дал им свою фамилию.

"Как отца его укорить вообще не в чем. С какого перепугу он должен сидеть с ней? Она не жена. Она мать. А таких матерей у него вон сколько", — выразила своё мнение сваха в разговоре с Teleprogramma.pro.

Сябитова также положительно отозвалась о женщинах, родивших от Тимати, отметив, что у артиста "отличный генофонд". По мнению Сябитовой, возлюбленные Тимати сами принимают решение стать матерями, не будучи в официальном браке.

Комментируя участие матери Тимати в родах Валентины, Роза Сябитова предположила, что её желание перерезать пуповину было продиктовано лишь стремлением принять внука в этот мир и не связано с принятием мамы ребёнка в семью.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

