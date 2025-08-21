Шрамы украшают мужчину: Киркоров впервые показал последствия травмы

Филипп Киркоров приехал на Новую волну и рассказал о процессе заживления ожогов

Филипп Киркоров совершил долгожданное возвращение на большую сцену после серьёзного происшествия. Артист появился на международном конкурсе "Новая волна 2025" в Казани.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Певец провёл месяц в больнице после инцидента с пиротехникой на петербургском концерте в апреле. Реабилитационный период Киркоров продолжил в Греции, где полностью восстановил силы.

На вопрос о здоровье король эстрады ответил с характерным оптимизмом. Он признался ТВ Mail, что ожоги на руке до сих пор полностью не зажили, но философски отметил, что шрамы украшают мужчину.

В рамках фестиваля Киркоров представит четыре композиции. Артист также анонсировал масштабные сольные концерты, запланированные на февраль 2026 года.

Международный музыкальный конкурс проходит в Казани с 21 по 26 августа. Выступление Киркорова считается одним из наиболее ожидаемых событий фестиваля.

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



