Не обязана отчитываться: Рита Дакота резко ответила хейтерам о российском паспорте

Рита Дакота опровергла слухи о сокрытии российского гражданства

Белорусская певица Рита Дакота опубликовала официальное опровержение распространяющихся о ней слухов. Артистка категорически отвергла обвинения в сокрытии российского гражданства.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рита Дакота

В своём обращении к поклонникам исполнительница подчеркнула, что не обязана отчитываться перед посторонними о документах. Она назвала подобные претензии странными и необоснованными.

Дакота подробно разъяснила историю получения гражданства. Российский паспорт она приобрела после замужества с гражданином России и рождения общего ребёнка.

При этом певица сохранила связь с родной Беларусью, где родилась и выросла. Ранее артистка сообщала о прекращении концертной деятельности в России, не уточняя причины этого решения.

Данное заявление стало ответом на многочисленные вопросы в социальных сетях. Исполнительница призвала публику уважать её личное пространство и не строить догадки на основе непроверенной информации.

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.



