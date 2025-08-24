Секреты семьи Пугачёвой: почему развод Никиты Преснякова был предопределён с самого начала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:49
Шоу-бизнес

Алёна Кравец поделилась своим мнением о разводе Никиты Преснякова и Алёны Красновой. Она назвала несколько причин, одна из которых — многочисленные браки его бабушки Аллы Пугачёвой и матери Кристины Орбакайте. Кравец считает, что Никита, глядя на них, перенял такую же модель построения личной жизни.

Разбитое сердце
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разбитое сердце

"К тому же у него сложный характер. Денег там достаточно. Недостаточно же — внимания и любви супругов друг к другу", — сказала Кравец в беседе с Teleprogramma.org.

Ещё одним фактором, который, по мнению Кравец, мог привести к разрыву, стало отсутствие детей в паре.

"Никита весь в музыке, в творчестве, а Алёна мечтала о полноценной семье с малышом", — пояснила светская львица.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
