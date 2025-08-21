Молодёжь в восторге, бизнес в долгах: что происходит с рестораном Татьяны Булановой

Татьяна Буланова не собирается закрывать свой ресторан, несмотря на долги

Татьяна Буланова столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями в своём ресторанном бизнесе. Её заведение, ориентированное на семейный отдых и итальянскую кухню, оказалось в долгах на сумму 16 миллионов рублей. Звезда признаёт, что управление рестораном — это непростая задача. Несмотря на свою мечту о собственном бизнесе, последние годы стали настоящим испытанием.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

Знаменитость не планирует закрывать заведение и надеется на помощь специалистов, которые помогут справиться с кризисом.

"Посмотрим, как всё получится, не хочу загадывать. Сейчас главное — удержаться на плаву, что называется", — сказала Буланова.

Сама певица сейчас поглощена другим делом: на первом месте для неё остаётся музыка, особенно теперь, когда она стала любимицей молодёжи. Буланова много гастролирует, её график расписан на месяцы вперёд. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



