Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сыну Сергея Бодрова не хватило средств для выкупа легендарного внедорожника отца
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%

Молодёжь в восторге, бизнес в долгах: что происходит с рестораном Татьяны Булановой

Татьяна Буланова не собирается закрывать свой ресторан, несмотря на долги
1:02
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями в своём ресторанном бизнесе. Её заведение, ориентированное на семейный отдых и итальянскую кухню, оказалось в долгах на сумму 16 миллионов рублей. Звезда признаёт, что управление рестораном — это непростая задача. Несмотря на свою мечту о собственном бизнесе, последние годы стали настоящим испытанием.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

Знаменитость не планирует закрывать заведение и надеется на помощь специалистов, которые помогут справиться с кризисом.

"Посмотрим, как всё получится, не хочу загадывать. Сейчас главное — удержаться на плаву, что называется", — сказала Буланова.

Сама певица сейчас поглощена другим делом: на первом месте для неё остаётся музыка, особенно теперь, когда она стала любимицей молодёжи. Буланова много гастролирует, её график расписан на месяцы вперёд. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Хлорофилловая вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Татьяна Буланова не собирается закрывать свой ресторан, несмотря на долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.