Сенсационная версия: назван неожиданный виновник расставания Алёны Красновой и Никиты Преснякова

Шоу-бизнес

В последнее время в светской хронике активно обсуждается новость о расставании Алёны Красновой и Никиты Преснякова. Пара, пробывшая в браке восемь лет, решила пойти разными путями. Сами экс-супруги предпочитают не вдаваться в детали, что породило множество домыслов среди поклонников.

Обручальное кольцо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недавно один из подписчиков Алёны в социальных сетях выдвинул весьма неожиданную версию причины разрыва. По его мнению, на семейную жизнь Красновой и Преснякова повлиял отъезд Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) из страны.

"Главный виновник — это Максим Галкин*. Из-за него вынуждена была уехать и Кристина Орбакайте со своей семьёй, и Алла Пугачёва. Максим* и детям жизнь испортил", — написал пользователь.

В своём сообщении он подчеркнул, что из-за действий Галкина* Никите Преснякову пришлось покинуть страну, спасаясь от неких "преследователей". Алёна же, по мнению автора комментария, оказалась в ситуации, когда ей "просто не оставили другого шанса". Комментатор выразил мнение, что Краснова нашла в себе силы разорвать этот "узел" и освободиться от жизни, которая, как он считает, была ей навязана.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022) и телеканала «Россия-1» (2008—2015), лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (2017).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
