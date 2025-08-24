Пусть Тигран проснётся и разругается: как подписчики предлагают Маргарите Симоньян будить Кеосаяна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Шоу-бизнес

Одна из подписчиц Маргариты Симоньян предложила ей прийти в больницу к Тиграну Кеосаяну с макияжем. Этот совет был связан с откровением Симоньян о том, что муж никогда не любил, когда она красилась. Пользовательница Сети предположила, что таким образом можно разозлить Кеосаяна, что поможет ему выйти из комы.

Маргарита Симоньян
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

"А вы накрасьтесь и уложитесь. Пусть Тигран проснётся и разругается на ваш вид", — написала женщина.

В ответ на это Маргарита написала, что после работы она приходит в больницу с косметикой на лице, но это не действует на супруга.

"Да я ведь и накрашенная к нему прихожу, когда с эфира. Не будешь же там в больничном туалете умываться. Не просыпается", — поделилась Симоньян.

В комментариях подписчики поддержали журналистку и выразили надежду на то, что очень скоро всё изменится и произойдёт чудо.

"Ждите, он проснётся, вот что-то должно произойти, и он проснётся", "Главное — верить", "Молимся! Всё должно быть хорошо", "Он обязательно проснётся. Чуть ещё потерпите. Увидит Вас и улыбнётся своей загадочной, чарующей улыбкой", — пишут фолловеры.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
