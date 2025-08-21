Модный Лондон уступил место семейному очагу: Аврора Киба поделилась сокровенным

Аврора Киба вернулась из Лондона в Москву, чтобы быть ближе к Григорию Лепсу

Аврора Киба после обучения в лондонском Колледже моды приняла решение вернуться в Москву. Причиной такого шага, как объяснила сама девушка, стало сильное желание быть ближе к семье и своему жениху Григорию Лепсу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свеча и чай

"Я устала от Лондона. Всё-таки Москва — это мой родной город. Здесь моя семья. И Григорий Викторович в том числе", — поделилась Аврора в личном блоге.

По словам Авроры, пребывание в Лондоне способствовало её большей самостоятельности: она научилась справляться с бытовыми делами, такими как стирка и глажка, хотя раньше в Москве ей не приходилось заниматься домашними обязанностями.

Несмотря на это, Аврора с теплотой отзывается о Лондоне, называя его невероятным городом и выражая желание посетить его в будущем уже в качестве туриста.

Аврора Киба строит грандиозные планы на свою жизнь в Москве. Она хочет попробовать себя в актёрской профессии или дать развёрнутое интервью.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.