Татьяна Навка трогательно обратилась к дочке Надежде в день рождения девочки

Фигуристка Татьяна Навка поздравила 11-летнню дочку Надежду от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Татьяна Навка опубликовала в социальных сетях серию снимков с дочкой Надей.

"С днём рождения, моя бесконечная одиннадцатилетняя любовь", — написала под фото фигуристка.

Спортсменка отмечала, что её дочка, которая занимается фигурным катанием, талантлива, но иногда позволяет себе лениться.

У Татьяны Навки есть также дочь Александра, которой уже 25 лет. Она появилась в браке с тренером Александром Жулиным.

Ранее Татьяна Навка объяснила, почему называет Дмитрия Пескова белогвардейцем.

