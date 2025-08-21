Татьяна Навка трогательно обратилась к дочке Надежде в день рождения девочки

Фигуристка Татьяна Навка поздравила 11-летнню дочку Надежду от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Татьяна Навка опубликовала в социальных сетях серию снимков с дочкой Надей.
"С днём рождения, моя бесконечная одиннадцатилетняя любовь", — написала под фото фигуристка.
Спортсменка отмечала, что её дочка, которая занимается фигурным катанием, талантлива, но иногда позволяет себе лениться.
У Татьяны Навки есть также дочь Александра, которой уже 25 лет. Она появилась в браке с тренером Александром Жулиным.
Ранее Татьяна Навка объяснила, почему называет Дмитрия Пескова белогвардейцем.
Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005).
