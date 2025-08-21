Олег Майами резко ответил фанаткам: вот как они его разозлили на концерте

Олег Майами резко отчитал поклонниц за просьбу снять майку

Блогер и певец Олег Майами эмоционально отреагировал на выкрики фанаток на своём концерте.

Олегу Майами очень не понравилось нетерпение поклонниц, которые торопили события, требуя, чтобы артист сбросил с себя майку.

Это показалось певцу оскорбительным.

"В следующий раз вас не пустят сюда. Ты поняла?" — пригрозил Олег, отметив, что его слова — не шутка.

Звезда объяснил зрительницам, что обязательно продемонстрирует свой торс, однако сделает он это позже. Майами настаивал на том, чтобы зрительницы сосредоточились на его песнях.

Ранее певец Егор Крид наказал своих фанаток, которые притворялись, что теряли сознание на концерте с целью привлечь внимание своего кумира. Артист отвернулся от публики, желая прекратить симуляции.

