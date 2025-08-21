Олег Майами резко ответил фанаткам: вот как они его разозлили на концерте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Майами резко отчитал поклонниц за просьбу снять майку
0:53
Шоу-бизнес

Блогер и певец Олег Майами эмоционально отреагировал на выкрики фанаток на своём концерте.

Блогер Олег Майами
Фото: Вк-аккаунт Олега Майами by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Олег Майами

Олегу Майами очень не понравилось нетерпение поклонниц, которые торопили события, требуя, чтобы артист сбросил с себя майку.

Это показалось певцу оскорбительным.

"В следующий раз вас не пустят сюда. Ты поняла?" — пригрозил Олег, отметив, что его слова — не шутка.

Звезда объяснил зрительницам, что обязательно продемонстрирует свой торс, однако сделает он это позже. Майами настаивал на том, чтобы зрительницы сосредоточились на его песнях.

Ранее певец Егор Крид наказал своих фанаток, которые притворялись, что теряли сознание на концерте с целью привлечь внимание своего кумира. Артист отвернулся от публики, желая прекратить симуляции.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
