Мир потерял шедевр: как Мона Лиза да Винчи таинственно исчезла из Лувра

Знаменитая картина Джаконда была украдена средь бела дня прямо посреди Лувра
Безумная история. Ровно 114 лет назад, 21 августа 1911 года, "Джоконда", всемирно известная работа Леонардо да Винчи, исчезла буквально на глазах охраны Лувра — никто даже не заметил пропажи.

Мона Лиза
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Ricker from Amsterdam, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мона Лиза

Вор умудрился спрятать шедевр и хранить картину у себя дома целых полтора года, пока дело не завершилось совершенно неожиданным образом.

Мы вновь возвращаемся к этому невероятному ограблению. Представьте себе самую известную картину всей Итальянской эпохи Возрождения, ежегодно привлекающую миллионы туристов со всего мира, похищенную среди белого дня и бесследно исчезнувшую на долгих два года.

Однако именно это произошло ровно 114 лет назад, 21 августа 1911 года, когда "Джоконда", созданная между 1503 и 1506 годами, была незаметно изъята прямо из Лувра, несмотря на всех сотрудников музея.

Чтобы понять, каким образом подобное могло произойти, надо вернуться ранним утром вторника, 22 августа 1911 года. Когда стрелка часов пробила семь утра, один из охранников Лувра, бригадир Пупарден, приступил к своей смене. Проходя через Салон Карре, где выставлены некоторые из величайших произведений итальянских мастеров, он сразу же замечает отсутствие картины. Но не какой-нибудь, а самой знаменитой — "Джоконды".

Сам он поначалу не особо обеспокоился, предположив, что полотно, вероятно, находится в фотоателье, где фотографы могли свободно снимать копии картины. Однако, отправившись туда проверить, следов Мона Лизы он не обнаружил.

Новость быстро распространилась подобно пожару и дошла до журналистов, прибывших толпами. Репортеры задают вопросы о безопасности музея: как такое ценное произведение искусства могло бесследно испариться?

В газете "Le Petit Parisien" временный хранитель коллекции Жорж Бенедит сетует на нехватку ресурсов для обеспечения должного контроля над помещениями.

Ответственным за всю эту историю оказался итальянец 30 лет, Винченцо Перуджиа. Родившийся в Ломбардии скромного происхождения, он эмигрирует в Париж в 1908 году в поисках работы. Работая маляром у Горбиера, он устраивается на работу в Лувр в 1910 году, занимаясь ремонтом рам и витрин картин. Среди прочего, он занимался рамой и стеклянной защитой "Джоконды", хорошо зная крепления полотна к стене. Поэтому 21 августа 1911 года около семи часов утра, когда залы были пусты, Перуджиа без труда снял картину со стены. Воспользовавшись открытой дверью, он проник внутрь музея и вышел почти беспрепятственно, скрыв полотно под белой рабочей блузой, предварительно избавившись от громоздкой рамы.

Вор захотел продать картину антиквару, который незамедлительно вызвал полицию. Таким образом, вся история завершилась захватывающим детективом.

«Мо́на Ли́за» или «Джоко́нда» (итал. Mona Lisa, La Gioconda, полное название — «Портре́т госпожи́ Ли́зы дель Джоко́ндо», итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo) — картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
