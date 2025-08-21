Я, конечно, не мастер фотошопа: режиссёры РФ создают смелые сатирические шаржи

Два популярных режиссёра, снимающих рекламу и музыкальные клипы, были замечены за сатирическими шаржами.
Режиссёр Александр Иринархов, который снял клип на песню "Никаких больше вечеринок" для Cream Soda, развлекает подписчиков политическими карикатурами.
Ранее подтанцовка певицы Татьяны Булановой стала интернет-мемом.
Как сообщает "Царьград", не отстаёт от него и Виталий Шепелев, который тоже увлёкся шаржами на острые политические темы.
Забавные картинки Шепелев комментирует с юмором.
"Я, конечно, не мастер фотошопа, но", — гласит подпись под мемами.
Режиссёры востребованы в России и хорошо зарабатывают.
Визит Владимира Путина на Аляску, где он встречался с Дональдом Трампом, породил множество мемов. Особенно остроумно обыгрывали ситуацию, когда Дмитрий Медведев якобы остался в России за старшего.
Мем - любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.