Я, конечно, не мастер фотошопа: режиссёры РФ создают смелые сатирические шаржи

Модные режиссёры в России создают карикатуры на политические темы

Два популярных режиссёра, снимающих рекламу и музыкальные клипы, были замечены за сатирическими шаржами.

Режиссёр Александр Иринархов, который снял клип на песню "Никаких больше вечеринок" для Cream Soda, развлекает подписчиков политическими карикатурами.

Как сообщает "Царьград", не отстаёт от него и Виталий Шепелев, который тоже увлёкся шаржами на острые политические темы.

Забавные картинки Шепелев комментирует с юмором.

"Я, конечно, не мастер фотошопа, но", — гласит подпись под мемами.

Режиссёры востребованы в России и хорошо зарабатывают.

Визит Владимира Путина на Аляску, где он встречался с Дональдом Трампом, породил множество мемов. Особенно остроумно обыгрывали ситуацию, когда Дмитрий Медведев якобы остался в России за старшего.

Уточнения

Мем - любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.



