Эльдар Джарахов оправдывается: как его слова о россиянах привели к отмене концерта

Эльдар Джарахов оправдался за оскорбления россиян после того, как у блогера и певца сорвалось выступление в Алтайском крае.
Эльдар Джарахов поплатился за то, что сравнил русских людей со свиньями. Так звезда интернета выразился, отметив, что россиян за границей можно узнать по самым грустным лицам. Инцидент случился в далёком 2018 году.
Исполнителю хита "Я в моменте" припомнили его слова. По этой причине жители Алтайского края не захотели видеть у себя блогера. Концерт Джарахова отменили.
Блогер поспешил принести извинения за неосторожные высказывания, отметив, что сожалеет о своём поступке.
"Это было оскорбительно и неправильно… Я ещё раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране", — приводят слова Джарахова РИА Новости.
В качестве смягчающего оправдания Эльдар напомнил, что в тот период многие блогеры отличались провокационными заявлениями, которые были направлены на привлечение внимание публики.
Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов (род. 12 июля 1994, Сторожевские Хутора, Усманский район, Липецкая область, Россия) — артист, музыкант, автор подкаста «Подкаст № 1». Один из основателей рэп-дуэта «Успешная группа» и объединения «КликКлак».
