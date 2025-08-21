Эльдар Джарахов оправдывается: как его слова о россиянах привели к отмене концерта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эльдар Джарахов принёс свои извинения россиянам после скандала с оскорблениями
1:14
Шоу-бизнес

Эльдар Джарахов оправдался за оскорбления россиян после того, как у блогера и певца сорвалось выступление в Алтайском крае.

Блогер Эльдар Джарахов
Фото: ВК-аккаунт Эльдара Джарахова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Эльдар Джарахов

Эльдар Джарахов поплатился за то, что сравнил русских людей со свиньями. Так звезда интернета выразился, отметив, что россиян за границей можно узнать по самым грустным лицам. Инцидент случился в далёком 2018 году.

Исполнителю хита "Я в моменте" припомнили его слова. По этой причине жители Алтайского края не захотели видеть у себя блогера. Концерт Джарахова отменили.

Блогер поспешил принести извинения за неосторожные высказывания, отметив, что сожалеет о своём поступке.

"Это было оскорбительно и неправильно… Я ещё раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране", — приводят слова Джарахова РИА Новости.

В качестве смягчающего оправдания Эльдар напомнил, что в тот период многие блогеры отличались провокационными заявлениями, которые были направлены на привлечение внимание публики.

Уточнения

Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов (род. 12 июля 1994, Сторожевские Хутора, Усманский район, Липецкая область, Россия) — артист, музыкант, автор подкаста «Подкаст № 1». Один из основателей рэп-дуэта «Успешная группа» и объединения «КликКлак». 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
