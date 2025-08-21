Счастливый папаша Евгений Петросян показал фото с дочкой Матильдой из Турции

Отдыхающий в Турции Евгений Петросян понянчился с дочкой Матильдой, которой осенью исполнится два годика.
Петросян щедро делится с подписчиками курортным контентом. Юморист опубликовал в социальных сетях милое фото, на котором он держит на руках маленькую наследницу Матильду.
Комментарием к фото стал смайлик в виде красного сердечка.
Татьяна Брухунова тоже активно ведёт социальные сети в период отдыха в райском уголке планеты. Она публикует фото в купальнике, объясняя, что фотографирует её любимый муж.
Она опубликовала также очаровательный снимок, на котором показала обувь своей большой семьи — от массивных кроксов супруга до крошечных ботиночек дочки. У пары также подрастает пятилетний сын Ваган.
Ранее сообщалось, что молодую жену Петросяна забанили за фото с отдыха.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
