Счастливый папаша Евгений Петросян показал фото с дочкой Матильдой из Турции

Петросян сфотографировался в Турции с маленькой дочкой Матильдой на руках
0:57
Шоу-бизнес

Отдыхающий в Турции Евгений Петросян понянчился с дочкой Матильдой, которой осенью исполнится два годика.

Юморист Евгений Петросян с дочкой
Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юморист Евгений Петросян с дочкой

Петросян щедро делится с подписчиками курортным контентом. Юморист опубликовал в социальных сетях милое фото, на котором он держит на руках маленькую наследницу Матильду.

Комментарием к фото стал смайлик в виде красного сердечка.

Татьяна Брухунова тоже активно ведёт социальные сети в период отдыха в райском уголке планеты. Она публикует фото в купальнике, объясняя, что фотографирует её любимый муж.

Она опубликовала также очаровательный снимок, на котором показала обувь своей большой семьи — от массивных кроксов супруга до крошечных ботиночек дочки. У пары также подрастает пятилетний сын Ваган.

Ранее сообщалось, что молодую жену Петросяна забанили за фото с отдыха.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
