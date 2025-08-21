Готовьтесь удивляться: дочь Виктории Бони поучаствует с реалити-шоу на выживание

13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина поучаствует в шоу "Выживалити" на телеканале "Пятница".
Виктория Боня рассказала, что когда она приезжала с дочерью в Москву, они с Анджелиной пришли на кастинг российского ТВ-шоу.
Там девочку отказались брать в шоу из-за её возраста. Боня всё же уговорила продюсеров принять её наследницу. Анджелина станет одной из участниц проекта.
Виктория поинтересовалась у подростка, какие три вещи, позволительные для участников шоу, она возьмёт с собой в дикие условия выживания.
Гламурная девочка осталась верной себе. Анджелина заявила, что возьмёт с собой дорогую брендовую сумку, фен "Дайсон" и лабутены.
Мать поинтересовалась у дочери, зачем ей эти предметы. Анджелина заявила, что помощью фена будет разводить огонь, а лабутенами намерена ловить морскую живность.
