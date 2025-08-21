Готовьтесь удивляться: дочь Виктории Бони поучаствует с реалити-шоу на выживание

Дочь Виктории Бони утвердили на кастинге в российское реалити-шоу

13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина поучаствует в шоу "Выживалити" на телеканале "Пятница".

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Виктория Боня рассказала, что когда она приезжала с дочерью в Москву, они с Анджелиной пришли на кастинг российского ТВ-шоу.

Там девочку отказались брать в шоу из-за её возраста. Боня всё же уговорила продюсеров принять её наследницу. Анджелина станет одной из участниц проекта.

Виктория поинтересовалась у подростка, какие три вещи, позволительные для участников шоу, она возьмёт с собой в дикие условия выживания.

Гламурная девочка осталась верной себе. Анджелина заявила, что возьмёт с собой дорогую брендовую сумку, фен "Дайсон" и лабутены.

Мать поинтересовалась у дочери, зачем ей эти предметы. Анджелина заявила, что помощью фена будет разводить огонь, а лабутенами намерена ловить морскую живность.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



