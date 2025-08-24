Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платки станут трендом осени 2025: твид, кашемир, плотный шёлк и этнические принты
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин объяснила резкое похудение проблемами со здоровьем
Ночной кошмар на борту Wizz Air: рейс пришлось сажать в Болонье
Китовая акула достигает длины 18,5 метров и живёт до 150 лет
Луковая шелуха, грибные и овощные обрезки улучшают вкус супов и рагу
Разведения гантелей в стороны помогут накачать мощные плечи
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Дизайнеры показали эффективные варианты мебели для прихожей разного размера
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы

Люся Чеботина поставила ультиматум своим коллегам: вот что она решила больше никогда не делать

Люся Чеботина отказывается от выступлений с менее успешными исполнителями
1:00
Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина приняла решение отказаться от выступлений на мероприятиях, организованных для российских артистов, которые теряют свою популярность. Она мечтает о карьере на международной сцене, как сообщила одна из её знакомых в интервью для Telegram-канала "Свита короля".

Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

По словам источника, Люся считает, что исполнители её уровня не должны выступать с теми, кто не соответствует их статусу. Она уверена, что в западной музыкальной индустрии ситуация иная: там звёзды не обязаны подстраиваться под менее успешных коллег.

"Но законы нашего шоу-бизнеса такие, что приходится выступать и на конкурсах, и на концертах артистов, которым давно уже пора на пенсию", — объяснила приятельница певицы.

Тем не менее, как отмечают авторы канала, несмотря на стремление Чеботиной к сотрудничеству с западными продюсерами, её популярность за границей оставляет желать лучшего.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Последние материалы
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
Новый виток конфликта: встреча принца Гарри и Карла III обернулась взаимными обвинениями
Дерматологи заявили: многокомпонентный уход перегружает кожу и нарушает её барьер
Кулинары представили рецепт пиццы, которая готовится на сковороде за 15 минут
Зоопсихологи: главной причиной стресса у кошки является угроза ее личному пространству
Врачи сообщают, что сон на левом боку снижает нагрузку на сердце и улучшает работу ЖКТ
Дом, который всегда в пути: лайнер предлагает пожизненное путешествие для туристов
Похудеть на 10 кг за месяц помогут HIIT тренировки
Из базы данных: приставы остановили взыскание 20 млн рублей с Олега Тинькова*
Жидкое удобрение из скошенной травы помогает улучшить почву и урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.