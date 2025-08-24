Люся Чеботина поставила ультиматум своим коллегам: вот что она решила больше никогда не делать

Люся Чеботина отказывается от выступлений с менее успешными исполнителями

Певица Люся Чеботина приняла решение отказаться от выступлений на мероприятиях, организованных для российских артистов, которые теряют свою популярность. Она мечтает о карьере на международной сцене, как сообщила одна из её знакомых в интервью для Telegram-канала "Свита короля".

По словам источника, Люся считает, что исполнители её уровня не должны выступать с теми, кто не соответствует их статусу. Она уверена, что в западной музыкальной индустрии ситуация иная: там звёзды не обязаны подстраиваться под менее успешных коллег.

"Но законы нашего шоу-бизнеса такие, что приходится выступать и на конкурсах, и на концертах артистов, которым давно уже пора на пенсию", — объяснила приятельница певицы.

Тем не менее, как отмечают авторы канала, несмотря на стремление Чеботиной к сотрудничеству с западными продюсерами, её популярность за границей оставляет желать лучшего.

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

