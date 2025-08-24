Светлана Немоляева о финансах: вот почему актриса называет себя липовым пенсионером

Светлана Немоляева сообщила, что продолжает работать в театре по зову души

Несмотря на почтенный возраст, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева полна энергии и продолжает радовать зрителей своим талантом на сцене родного Театра Маяковского. Актриса, преданная этому коллективу более шестидесяти лет, сейчас занята сразу в нескольких постановках, среди которых "Истории", "Как важно быть серьёзным" и другие.

В беседе с Teleprogramma.org Немоляева призналась, что считает себя "липовым пенсионером", ведь, несмотря на получение пенсионных выплат, она продолжает активно работать. На вопрос о том, что движет ею — необходимость или любовь к профессии, актриса ответила однозначно, что играет в театре по зову души.

Разговор коснулся и финансовой стороны жизни. На вопрос о том, хватает ли ей пенсии, Светлана Владимировна ответила уклончиво.

"Вы знаете, мне этот вопрос не очень нравится. Он некорректный. Я живу нормально. У меня есть семья. Я работаю, поэтому всё хорошо. А вам надо позвонить актёрам-пенсионерам, которые не работают и живут на свою пенсию", — сказала Светлана Немоляева.

Светла́на Влади́мировна Немоля́ева (род. 18 апреля 1937, Москва) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР (1980); актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.

