Отар Кушанашвили заявил, что Иван Краско женился на эмбрионах и умер в одиночестве

Ида Галич потеряла 7 миллионов подписчиков: блогер объяснила, как взломали её соцсеть

Ида Галич подозревает, что её аккаунт взломали из-за слива данных
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич, которая потеряла свой аккаунт с семью миллионами подписчиков, размышляет над тем, как аферисты смогли взломать её Instagram*.

Блогер Ида Галич
Фото: ВК-аккаунт Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Ида Галич

Ида Галич до сих пор не смогла вернуть управление своей своей соцсетью с огромной аудиторией.

Она заверила, что её переживания не связаны со страхом лишиться заработка, так как с 1 сентября реклама в Instagram* всё равно под запретом.

"Просто у меня из рук будто вырвали огромный кусок жизни, который был задокументирован. Со всеми фото и видео", — пожаловалась звезда интернета.

Она объяснила, что пароль в аккаунте у неё вовсе не состоял из её даты рождения.

"Нет. Это все сделано так, что волосы становятся дыбом.
Как они узнали почту? Как обошли двухфакторную аутентификацию? Как получили пароль, который приходит на телефон?" — задалась вопросами знаменитость.

Она предположила, что кто-то сливает злоумышленникам базы данных.

Особенно Ида Галич, по её признанию, переживает за людей, которые верят аферистам и попадаются на уловки мошенников, действующих от её имени. Блогер не теряет надежды вернуть себе аккаунт.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

Автор Елена Былкина
