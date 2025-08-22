Симоньян сделала признание: её причёска скрывает глубокую историю любви и преданности

Маргарита Симоньян поделилась в своём Telegram-канале трогательной историей о том, как она старается поддержать своего мужа Тиграна Кеосаяна. Уже целый месяц она носит причёску, которая особенно нравится её супругу.
Как рассказала сама Маргарита, её муж никогда не был поклонником яркого макияжа и сложных укладок. Напротив, ему всегда нравилось видеть её с двумя простыми хвостиками. Несмотря на то что Тигран в настоящее время находится в коме, Маргарита решила продолжать радовать его своим внешним видом.
"Тигран ненавидит, когда я накрашена и уложена. Весь август хожу в его любимых хвостиках", — поделилась журналистка.
О состоянии здоровья своего мужа Маргарита пока не даёт никаких подробных комментариев. Несколько недель назад она отмечала, что не сообщает о каких-либо новостях, поскольку существенных изменений в его состоянии не наблюдается.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.