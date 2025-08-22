Симоньян сделала признание: её причёска скрывает глубокую историю любви и преданности

Маргарита Симоньян весь август делает любимую причёску Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян поделилась в своём Telegram-канале трогательной историей о том, как она старается поддержать своего мужа Тиграна Кеосаяна. Уже целый месяц она носит причёску, которая особенно нравится её супругу.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

Как рассказала сама Маргарита, её муж никогда не был поклонником яркого макияжа и сложных укладок. Напротив, ему всегда нравилось видеть её с двумя простыми хвостиками. Несмотря на то что Тигран в настоящее время находится в коме, Маргарита решила продолжать радовать его своим внешним видом.

"Тигран ненавидит, когда я накрашена и уложена. Весь август хожу в его любимых хвостиках", — поделилась журналистка.

О состоянии здоровья своего мужа Маргарита пока не даёт никаких подробных комментариев. Несколько недель назад она отмечала, что не сообщает о каких-либо новостях, поскольку существенных изменений в его состоянии не наблюдается.

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



