Дочь далеко, сын в тени: почему Юрий Антонов не общается с детьми — горькая правда

Поэт Ильичёв рассказал, что сын Юрия Антонова отказался от фамилии отца

Известный российский певец и композитор Юрий Антонов оказался в центре обсуждений из-за своих отношений с детьми. Как стало известно, артист не поддерживает связь с сыном, который решил отказаться от фамилии своего отца. Об этом сообщил поэт Владимир Ильичёв, который также упомянул, что дочь Антонова проживает во Франции.

"Сын не носит фамилию Антонова, его мама некрасиво рассталась с Юрием Михайловичем", — приводит слова Ильичёва kp.ru.

Также он рассказал, что на недавнем юбилее Антонова его дети не присутствовали. Поэт отметил, что из всей семьи певец поддерживает связь только с родной сестрой, которая живёт в Минске, и с племянником, который часто приходит к нему в гости в Москве.

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.



