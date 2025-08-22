Дочь далеко, сын в тени: почему Юрий Антонов не общается с детьми — горькая правда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поэт Ильичёв рассказал, что сын Юрия Антонова отказался от фамилии отца
Известный российский певец и композитор Юрий Антонов оказался в центре обсуждений из-за своих отношений с детьми. Как стало известно, артист не поддерживает связь с сыном, который решил отказаться от фамилии своего отца. Об этом сообщил поэт Владимир Ильичёв, который также упомянул, что дочь Антонова проживает во Франции.

Юрий Антонов
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Aleksandrov / Андрей Александров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Юрий Антонов

"Сын не носит фамилию Антонова, его мама некрасиво рассталась с Юрием Михайловичем", — приводит слова Ильичёва kp.ru.

Также он рассказал, что на недавнем юбилее Антонова его дети не присутствовали. Поэт отметил, что из всей семьи певец поддерживает связь только с родной сестрой, которая живёт в Минске, и с племянником, который часто приходит к нему в гости в Москве.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Поэт Ильичёв рассказал, что сын Юрия Антонова отказался от фамилии отца
