Мари Краймбрери исполнила главное желание: теперь у неё есть повод для счастья

Мари Краймбрери рассказала, что ребёнок сделал её спокойнее и счастливее
Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери отмечает день рождения. Она поведала, какое желание, загаданное год назад, у неё сбылось.

Певица Мари Краймбрери и блогер Дава
Фото: ВК-аккаунт Мари Краймбрери by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Мари Краймбрери и блогер Дава

Мари Краймбрери празднует 33-летие. Исполнительница хита "Океан" вспомнила, что в 2024 году загадала стать мамой. Это желание у неё сбылось — она родила дочку от блогера Давида Манукяна.

"Поводов счастливой возвращаться домой у меня теперь вдвое больше. Спасибо за жизнь, мам. С днём рождения меня", — написала в соцсетях Мари.

Под постом отметился супруг певицы блогер Дава.

"Жена моя, с днём рождения. Счастлив быть твоим мужем", — высказался Давид.

Краймбрери рассказывала, что чувствует себя счастливой рядом с Манукяном. Она отмечала, что стала спокойнее, так как её малыш тонко считывает её эмоциональное состояние.

Ранее блогер Дава показал, как выглядит победа в семейном споре.

Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина) — российский автор-исполнитель украинского происхождения. Состоит в лейбле Velvet Music с 2017 года.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
