Виктор Рыбин раскрыл секрет вечной любви с Натальей Сенчуковой: дело совсем не в волшебстве

Виктор Рыбин рассказал об идеальной совместимости с Натальей Сенчуковой

Виктор Рыбин в беседе с изданием Леди Mail раскрыл секрет долгой и счастливой семейной жизни с Натальей Сенчуковой, с которой он уже 35 лет вместе. По словам артиста, их идеальная совместимость по характеру является ключом к гармонии в отношениях. Они оба совершенно не конфликтные люди.

"Мы даже не поссорились ни разу. Может, я за всё это время от силы раза четыре вспылил на Наташу, но и то так, слегка, без криков. Она же ни разу в жизни на меня голос не повысила — такой характер", — рассказал артист.

Он добавил, что их отношения наполнены романтикой и нежностью, как в те далёкие дни, когда они ещё не были женаты. Рыбин надеется, что так будет всегда.

"Да и вообще, мне кажется, у нас с ней до сих пор конфетно-букетный период. Только слегка затянувшийся… А как дальше будет, не знаю. Может, конечно, когда нам стукнет по сто лет, станем скрипеть друг на друга. Хотя вряд ли — не такие мы люди", — рассуждает Виктор.

Ви́ктор Ви́кторович Ры́бин (род. 21 августа 1962, Долгопрудный, Московская область, СССР) — советский и российский певец, композитор.



