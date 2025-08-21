Дибров в образе самурая: Катю Гордон удивили посиделки звезды ТВ с женой и адвокатами

Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров её разочаровал

Юрист Екатерина Гордон надеялась найти в лице Дмитрия Диброва союзника, так как он является пострадавшей стороной в истории семьи Романа Товстика. Телеведущий, однако, ведёт себя необычным образом.

Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Екатерина Гордон оценила кадры с посиделок Дмитрия и Полины Дибровых с адвокатом Александром Добровинским и ещё одним защитником.

"Женщина в бюстье, обманутый муж в костюме самурая, адвокат в горох в стиле 60-х, и дважды потерявший статус дед с кокетливой ножкой", — описала Гордон необычную компанию юрист.

Гордон предположила, что приятели выпили, а Дибров "устроился в суши-бар".

"Знаете, что вас ждёт дальше? Серия видео с детьми, где они говорят, что любят тетю больше родной мамы", — выразила своё мнение Екатерина.

Она отметила, что как может утешает Елену Товстик, которая боится потерять своих детей при разводе. На помощь женщине пришли неравнодушные дамы.

Гордон обратилась к Дмитрию Диброву, поведение которого кажется ей необычным.

"Дибров, когда ты потерял нюх? Когда ты из эстета и великолепного интервьюера превратился в ряженого самурая в придуманном счастье развода?" — задалась вопросами Екатерина.

Она призвала телеведущего "моргнуть", предполагая, что ему плохо.

