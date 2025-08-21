Суд разрешил спор Люси Чеботиной с фокусником — кто остался без денег

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и фокусником
1:38
Шоу-бизнес

В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и победителем шоу "Битва иллюзионистов" Александром Наумовым.

Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Люся Чеботина

Фокусник потребовал от артистки около полутора миллионов рублей после того, как она отказалась оплачивать его услуги. Певица утверждала, что во время концерта 5 декабря 2024 года в Live Арена ключевые трюки выполнены не были, а качество оставшихся оставляло желать лучшего. Наумов также пытался взыскать пени — 75 тысяч рублей.

Чеботина подала встречный иск, рассчитывая вернуть аванс в размере 900 тысяч рублей и получить компенсацию за пользование чужими средствами в размере 82 тысяч. Она заявила, что из восьми запланированных фокусов шесть не были исполнены, а два оставшихся проведены некачественно. В номере с голубем отсутствовал эффект полета и возврата птицы, а в номере с колбой (телефонной будкой) не сработала дым-машина.

Фокусник, в свою очередь, утверждал, что его задача заключалась только в подборе фокусов и подготовке оборудования, а за реализацию номеров отвечала сама Чеботина, пишет kp.ru.

Суд признал, что часть услуг была оказана полностью, и аванс соответствует стоимости реально оказанных услуг. Однако суд не смог определить, кто виновен в срыве репетиций и частичном непроведении номеров, поэтому отказал в удовлетворении как первоначального, так и встречного иска.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
