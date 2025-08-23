Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первым сигналом проблем с DPF становится оранжевая лампа на панели приборов
Ярко-оранжевое чудо: акула у берегов Коста-Рики шокировала биологов
Гортензия отблагодарит пышным цветом: вот что нужно знать после окончания сезона
Устали от шумной Венеции: острова и районы, где город снова становится волшебным
Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн
Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство
Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
Ошибка перед тренировкой, из-за которой спортзал работает не на пользу, а во вред

Жуткий компонент: Ксения Собчак ужаснулась неожиданным ингредиентом в духах

0:51
Шоу-бизнес

Журналистку Ксения Собчак поразил необычный ингредиент, который используется в парфюмерной промышленности.

Женские сладкие ароматы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женские сладкие ароматы

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале новость о том, что пара из России обнаружила у морского побережья рвоту кита стоимостью 11 млн рублей.

Текст публикации гласит, что рвота кашалота делает аромат парфюмерии стойким.

Журналистка была не готова к такому специфическому знанию.

"Не знаю как вы, а я вот не знала что "рвота кашалота" используется в парфюмерии! И как теперь жить с этим?" — задалась вопросом шокированная Ксения.

Ранее Ксения Собчак рассказала, каким парфюмом пользуется и сколько стоят её духи. Она не согласна с тем, что этот аромат называют парфюмом эскортниц.

Уточнения

А́мбра (от араб. анбар), серая амбра — твёрдое, горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Она высоко ценится в парфюмерии, используется как фиксатор запаха, изредка как ароматизатор.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов
Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника
Банкротство не за горами? Промышленный комплекс в Кургане продают за 300 млн рублей
Атлантика готовит сюрприз: обрушение течения станет реальностью раньше, чем мы думали
Гора Тайшань, куда тысячи лет шли императоры: ради чего стоит преодолеть 6 тысяч ступеней
Инжирный соблазн: секрет джема, покорившего всех — вино делает его особенным
Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина
Искусственный интеллект выходит на дороги — теперь от штрафа не спрятаться
Филлеры для губ: сколько держится эффект и чего ждать после процедуры
Синий призрак океана: в Массачусетсе выловили мутанта, который встречается раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.