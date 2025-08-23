Жуткий компонент: Ксения Собчак ужаснулась неожиданным ингредиентом в духах

Журналистку Ксения Собчак поразил необычный ингредиент, который используется в парфюмерной промышленности.

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале новость о том, что пара из России обнаружила у морского побережья рвоту кита стоимостью 11 млн рублей.

Текст публикации гласит, что рвота кашалота делает аромат парфюмерии стойким.

Журналистка была не готова к такому специфическому знанию.

"Не знаю как вы, а я вот не знала что "рвота кашалота" используется в парфюмерии! И как теперь жить с этим?" — задалась вопросом шокированная Ксения.

А́мбра (от араб. анбар), серая амбра — твёрдое, горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Она высоко ценится в парфюмерии, используется как фиксатор запаха, изредка как ароматизатор.

