Жуткий компонент: Ксения Собчак ужаснулась неожиданным ингредиентом в духах

Журналистку Ксения Собчак поразил необычный ингредиент, который используется в парфюмерной промышленности.
Собчак опубликовала в своём Telegram-канале новость о том, что пара из России обнаружила у морского побережья рвоту кита стоимостью 11 млн рублей.
Текст публикации гласит, что рвота кашалота делает аромат парфюмерии стойким.
Журналистка была не готова к такому специфическому знанию.
"Не знаю как вы, а я вот не знала что "рвота кашалота" используется в парфюмерии! И как теперь жить с этим?" — задалась вопросом шокированная Ксения.
Ранее Ксения Собчак рассказала, каким парфюмом пользуется и сколько стоят её духи. Она не согласна с тем, что этот аромат называют парфюмом эскортниц.
А́мбра (от араб. анбар), серая амбра — твёрдое, горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Она высоко ценится в парфюмерии, используется как фиксатор запаха, изредка как ароматизатор.
