Юный улыбчивый парень: Сергей Безруков рассказал, что считал счастьем в 20 лет

Актёр Сергей Безруков объяснил, как изменились его представления о счастье за 30 лет.
Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён ещё совсем молодым. На снимке ему 20 лет. В сериале "Бригада" он снялся, когда ему было почти 30 лет.
Безруков отметил, что всегда видел счастье в любимой профессии. Он уверен, что сделал правильный выбор, поступив во МХАТ к Олегу Табакову.
Сейчас 51-летний актёр сам возглавляет Московский губернский театр.
"Это счастье, которое только укрепилось. Более того, у меня есть возможность делиться своим актёрским опытом с совсем юными артистами. Это счастье, безусловно!" — объяснил артист.
Ранее Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития искусственного интеллекта.
Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант, композитор и поэт.
